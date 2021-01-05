مجلس التعاون الخليجي: حريصون على مصالح الشعب الليبي

أكد البيان الختامي لاجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج في مدينة العلا السعودية الحرص على الحفاظ على مصالح الشعب الليبي ومساندة جهود التصدي لتنظيم داعش.

وشدد المجلس الأعلى في البيان الختامي للاجتماع اليوم الثلاثاء برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على مواقف المجلس “وقراراته الثابته بشأن الأزمة الليبية ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي مجددا حرص دول المجلس على الحفاظ على مصالح الشعب الليبي وعلى أمن واستقرار ووحدة الأراضي الليبية ومساندة الجهود المبذولة للتصدي لتنظيم ..داعش”

ورحب المجلس “بإعلان كل من المجلس الرئاسي ومجلس النواب في ليبيا وقف إطلاق النار معربا عن أمله بنجاح الحوار السياسي بين الأطراف الليبية ووضع المصلحة الوطنية الليبية فوق كل اعتبار والتوصل إلى حل دائم يكفل الأمن والاستقرار للشعب الليبي.. وسيادته على أرضه وثروتها ويمنع التدخلات الخارجية التي تعرض الأمن الإقليمي العربي للمخاطر”.