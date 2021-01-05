تعرف على خطوات استخراج نتائج طلاب الشهادة الاعدادية 2020

اعتمدت وزارة التعليم بحكومة الوفاق غير المعتمدة ، اليوم الثلاثاء، نتيجة الشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2019 – ٢٠٢٠.

وأوضحت الوزارة، أن نتيجة الشهادة الاعدادية للمنطقة الغربية ستكون متاحة من خلال رابط natija.moel.ly للاستعلام عن درجات الطلاب، مبينة أن الطالب سيتمكن من خلال الدخول إلى الرابط الحصول على نتيجته عبر إدخال رقم القيد ورقم الجلوس الخاص به، ثم الضغط على عرض نتيجة الطالب .

وأعلنت من قبل نتائج اعدادية ليبيا المنطقة الشرقية في أكتوبر الماضي.

وفقا للتقارير التي وردت عن نتائج الطلاب ٢٠٢٠ في ليبيا، يمكن استخراج نتيجة الاعدادية من خلال رقم الجلوس ورقم القيد فقط. كما يمكن الحصول على رقم الجلوس أو رقم القيد الخاص بالطالب من خلال الدخول إلى موقع وزارة التعليم التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة .

وفيما يلي طريقة استخراج نتائج الشهادة الاعدادية برقم الجلوس من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط http://results.moel.ly/

كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب

النقر على عرض نتيجة الطالب

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