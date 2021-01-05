المسماري: الاستفزاز التركي متواصل والأمم المتحدة دورها ضعيف

قال الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي أحمد المسماري إن خروج المرتزقة من ليبيا هو الضامن الأساسي للاستقرار وتجنب أي توتر مستقبلا في البلاد.

وأضاف المسماري في حوار له مع قناة “الحدث” أن الاستفزازات التركية متواصلة ولا تخدم أي مسار في العملية السياسية في البلاد، مطالبا الأمم المتحدة التي لمح إلى ضعفها، بتحميل المسؤوليات وتسمية الأشياء بمسمياتها دون مراوغة.

كما أشار الناطق باسم القيادة العامة أن الدور الأممي في ليبيا عبر نشر قوات للمراقبة غير ضامن للاستقرار مستشهدا ببعض الدول الأخرى التي لم يكن وجود قوات على الأرض ناجعا في تحقيق الأمن.