أزمة القمامة تستفحل في غدامس

نظرا لقلة الإمكانيات وتعطل معظم المركبات الآلية والشاحنات المخصصة لنقل صناديق القمامة الخاصة بشركة خدمات النظافة العامة فرع غدامس، لجأت الشركة إلى نزع صناديق القمامة بمكبات الأحياء السكنية واضطرت للعمل بنظام جدول دوريات نقل القمامة للمنازل المسددة للرسوم المالية حيث تتجول شاحنة تابعة للشركة على الأحياء السكنية بالمدينة.

لكن الأهالي لم يلتزموا بهذه الآلية وقاموا برمي القمامة على الأرض بنفس أماكن وجود الصناديق سابقا مما أدى إلى تراكمها، لذلك قام جهاز تنمية وتطوير مدينة غدامس بإطلاق حملة تطوعية لإزالة كافة المخلفات بالمكبات السكنية.

من جهتهم، يشتكي العاملون بشركة خدمات النظافة بعدم تقاضيهم أجورهم ومستحقاتهم المالية لمدة تزيد عن 7 أشهر، ناهيك عن شح الإمكانيات وعدم توفر قطع الغيار للمركبات الآلية.

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