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صبراتة.. جهد مدني لتحفيز المواطنين على المشاركة بالانتخابات

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نظم حراك صبراتة المدني بالتعاون مع بيت شباب صبراتة، ندوة ثقافية بعنوان “أهمية المشاركة في انتخابات البلدية”، بحضور عدد من الشخصيات يمثلون مؤسسات المجتمع المدني عن مدينة صبراتة والزاوية ومصراتة وطرابلس العاصمة.

كما حضر الندوة، عدد من مؤسسات المجتمع المدني بمدينة صبراتة، ورئيس اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي صبراتة، وحكماء وأعيان من المنطقة الغربية، وعدد من المهتمين بالانتخابات.

وألقيت عدة كلمات في هذه الندوة الثقافية، بهدف تحفيز الناس وتشجيعهم على المشاركة في الاستحقاق الانتخابي القادم ببلدية صبراتة، واختيار الأصلح والأنسب من بين القوائم لخدمة المدينة، وكذلك تعريف الناس والناخبين بأهمية المشاركة في انتخاب المجلس البلدي صبراتة ليكون مجلسا شرعيا منتخبا بالمدينة، وفي ختام الندوة قام الحراك بتكريم عدد من الشخصيات بالمدينة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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