انطلاق دورة دبلوم المراقبين الماليين ببنغازي

نظم مركز الدراسات المالية والعمليات، وبالتعاون مع مركز الإدارة العامة والتطوير المؤسسي بجامعة بنغازي، في مقر مراقبة الخدمات المالية بنغازي، دورة دبلوم المراقبين الماليين، والتي تهدف إلى الرفع من كفاءات الموظفين عن طريق الاستفادة من الخبرات المالية.
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قناة ليبيا
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