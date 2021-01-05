صنع الله: لن نتمكن من سد العجز في محطات الكهرباء بسبب الميزانيات

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، إن عدم اعتماد الميزانيات اللازمة للمؤسسة وشركاتها قد يقف عائقا أمام سد العجز في محطات الكهرباء.

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن صنع الله التقى وئام العبدلي رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، واقترح صنع الله خلال اللقاء على الشركة العامة للكهرباء التركيز على مشاريع الطاقات البديلة كالطاقة الشمسية، وخاصة في المناطق التي تبعد عن شبكة خطوط الغاز، ويكون ذلك بديلا مناسبا لتوفير الطاقة الكهربائية وبتكاليف منخفضة.

وأضاف البيان أن صنع الله أكد على أن المؤسسة الوطنية للنفط تتعاون بالمطلق مع الشركة العامة الكهرباء وتقدّر عاليا دور مجلس إدارة الشركة والعاملين بها في كل ربوع ليبيا، مبينا أن أن المؤسسة تبذل قصارى جهدها لتطوير حقول الغاز وتعمل حثيثا لتوفير احتياجات كبار المستهلكين .

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