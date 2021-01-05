السراج عن المصالحة الخليجية: نأمل أن تساهم في إنهاء جميع التدخلات السلبية في ليبيا

أعرب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج عن أمله أن تقود مخرجات قمة مجلس التعاون الخليجي التي عقدت اليوم الثلاثاء في مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية إلى «لم الشمل العربي وأن تساهم بفعالية في تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا وإنهاء جميع التدخلات السلبية، وتذليل العقبات التي تعترض الجهود المبذولة لتحقيق ذلك».

ورحب بيان صادر عن السراج، فجر الأربعاء، بنتائج القمة التي اختتمت أعمالها في وقت سابق الثلاثاء، وقال إنها «نجحت في تصفية الأجواء وتعزيز التأخي بمنطقة الخليج العربي وبما يعزز التضامن العربي»، واصفا إعلان العلا بأنه «خطوة في الاتجاه الصحيح».

وأكد بيان رئيس المجلس الرئاسي «أهمية البناء على هذا الاتفاق لترسيخ الالتزام الكامل بمبادئ الاحترام المتبادل وسيادة الدول ووحدتها الوطنية، وضمان الأمن والحفاظ على الاستقرار وتعزيز التعاون الاستراتيجي البناء في كامل الوطن العربي، وإقامة شراكات بين الدول العربية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وترسيخ العمل الاقتصادي العربي المشترك»

وقدم السراج «التهنئة لقادة الدول الخليجية بهذا الإنجاز الهام والكبير يثمن الجهود الخيرة لدولة الكويت الشقيقة لإنجاح هذا الاتفاق وللمملكة العربية السعودية لرعايتها له، متمنيا لجميع الدول العربية الاستقرار والازدهار».

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