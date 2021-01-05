تكليف أكرم الشيخي بمهام مدير عام لمستشفى الجلاء بنغازي

أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدر وزير الصحة بالحكومة الليبية سعد عقوب قراراً يقضي بتكليف أكرم عيسى عمر محمد الشيخي بمهام مدير عام مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث بنغازي، وتكليف محمد صالح خالد صالح العبدلي نائباً له.

وأكد القرار رقم (2) لسنة 2021 والذي تحصلت وكالة أخبار ليبيا 24 على نسخه منه، على إعفاء أحمد عبدالله ارضيوه المجبري من مهامه كمدير عام مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، ونائبه نصر الدين رفاعي خليفه.

وأوضح القرار، الذي وجهه الى اللجنة المشكلة بمتابعة التسليم والاستلام، وإحالة المحضر في مدة أقصاها ثلاثة أيام.

يشار إلى أن العناصر الطبية والطبية المساعدة بمستشفى الجلاء ناشدت الحكومة الليبية بالتدخل العاجل والفوري للوقوف على حل المشاكل التي يعاني منها المستشفى.

وقال الأطباء في تصريح سابق للوكالة أن العمليات بالمستشفى توقفت بسبب نتيجة نقص المعدات والمستلزمات الطبية والأدوية، بالإضافة إلى المسكنات والمضادات الحيوية التي يعتمد عليها المستشفى بصفته مستشفى طوارئ.

وحمل الأطباء المسؤولية إلى إدارة المستشفى، التي وصفوها بالمتقاعسة وغير القادرة على توفير أبسط احتياجات هذا المرفق الهام والذي يعطي مدينة بنغازي والمنطقة الشرقية.

وأشار الأطباء إلى أن المستشفى لم يعاني مثل هذه المشاكل حتى في أحلك الظروف التي شهدتها مدينة بنغازي.