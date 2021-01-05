السيد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارًا بشأن توريد الأجهزة والمعدات الطبية عن طريق جهاز الإمداد الطبي بدلا من وزارة الصحة

بنغازي 05 يناير 2021 (وال)- أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الثلاثاء، قرارا بتقرير حكم يتعلق بتوفير الأجهزة والمعدات الطبية لصالح وزارة الصحة.

هذا وتضمن القرار رقم “846” لسنة 2020 م – في مادته الأولى: يطالب فيه وزارة الصحة بالتقيد والالتزام بعدم إجراء أية تعاقدات جديدة بشأن توفير الأجهزة والمعدات الطبية، ويتم مُباشرة الإجراءات ذات العلاقة عن طريق جهاز الإمداد الطبي حسب الاختصاص وطبقًا للتشريعات النافذة. (وال- بنغازي) ر ت

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