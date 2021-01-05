«السراج»: نرحب بمخرجات «قمة الخليج».. ونأمل أن تساهم في تحقيق الأمن بليبيا

قال فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، إنه يرحب بمخرجات قمة مجلس التعاون الخليجي التي عقدت، الثلاثاء، في مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية التي نجحت في تصفية الأجواء وتعزيز التأخي بمنطقة الخليج العربي وبما يعزز التضامن العربي، على حد تعبيره.

وبحسب بيان صادر عن السراج، اليوم الأربعاء، حصلت “الساعة 24” على نسخه منه، فإنه أكد أن “إعلان العلا” خطوة في الاتجاه الصحيح يأمل أن تقود إلى “لم الشمل” العربي وأن تساهم بفعالية في تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا وإنهاء جميع التدخلات السلبية وتذليل العقبات التي تعترض الجهود المبذولة لتحقيق ذلك، على حد زعمه.

وادعى رئيس المجلس الرئاسي، أن الاتفاق له أهمية في بناء وترسيخ الالتزام الكامل بمبادئ الاحترام المتبادل وسيادة الدول ووحدتها الوطنية وضمان الأمن والحفاظ على الاستقرار وتعزيز التعاون الاستراتيجي البناء في كامل الوطن العربي وإقامة شركات بين الدول العربية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وترسيخ العمل الاقتصادي العربي المشترك.

وقدم رئيس المجلس الرئاسي، التهنئة لقادة الدول الخليجية بهذا الإنجاز الهام الكبير يثمن الجهود الخيرة لدولة الكويت لإنجاح هذا الاتفاق وللملكة العربية السعودية لرعايتها متمنيا لجميع الدول العربية الاستقرار والازدهار، على حد تعبير البيان الصادر.