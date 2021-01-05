«الفرجاني»: وزير الدفاع التركي لديه رغبة في زيارة المشير حفتر

قال الصحافي محمود الفرجاني، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، في تصريحات للتليفزيون الوطني التركي، يعلن رغبته بلقاء المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية” على حد قوله.

وكان محمود الفرجاني، قد قال في وقت سابق، إن وضعية المستشار صالح رئيس مجلس النواب صحيحة وهي مرتكز مهم لاستقرار الدولة حالياً في السياسة فن الممكن، وتواصل المستشار بشكل غير مباشر عن طريق النائب يوسف العقوري والنائب سالم قنان مع أنقرة مهم في هذا الوقت التي تحاول فيه حكومة السراج إقناع الأتراك أو أي طرف أجنبي يحميها أنها من سيعطيهم ما يريدون وما لا يريدون “فوق البيعة” .

وأضاف الفرجاني، في تدوينه على حسابه بموقع الـ”فيسببوك”:” تستغل الأطراف الدولية المساحة بين الأطراف لمحاولة التمدد فأغلب الدول لديها نعرة التمدد والنفوذ بما في ذلك ليبيا وكنا نمارس ذلك بقوة في عهد الرئيس الراحل وهو جزء من سياسة الدولة العليا التي تحددها عدة معطيات داخلية وخارجية وفكرية”.