ترحيل صومالية وأطفالها من عائلات داعش إلى بلادها

أعلن جهاز الشرطة القضائية، عن ترحيل نزيلة تحمل الجنسية الصومالية وأطفالها عبر مطار معيتيقة، لافتا إلى أنها كانت منضمه لتنظيم داعش الإرهابي إبان سيطرته على مدينة سرت في 2017 .

وأوضح الجهاز في بيان له، أن ترحيل السيدة وأطفالها تم من مقر مؤسسة الإصلاح والتأهيل “النساء”، بإشراف اللجنة المشكلة بشأن الترحيل بناء على قرار وزير العدل في حكومة الوفاق غير المعتمدة .

ولفت البيان إلى أن عملية نقل الأسرة إلى مطار معيتيقة الدولي تمت تحت حماية وتأمين إدارة العمليات والأمن القضائي.

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