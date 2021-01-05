“صحة” الحكومة الليبية تتفقد تطبيق الإجراءات الوقائية بمركز علاج وتشخيص السكري بنغازي

تفقدت وزارة الصحة بالحكومة الليبية، الإجراءات الوقائية وسير العمل بمركز علاج وتشخيص السكري بنغازي.

وبحسب بيان صدر من إدارة اﻹعلام بوزارة الصحة بالحكومة الليبية على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، اليوم الأربعاء، تابع مدير إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة بالحكومة الليبية، نوري الفسي، برفقة مدير مكتب التفتيش والمتابعة لإدارة الخدمات الصحية بنغازي بن عيسي العمامي، في إطار جولتها التفقدية، التجهيزات والاستعدادات الجارية لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وسلامة المرضي والمترددين وفقاً للوائح الصحية الدولية .

وذكر البيان أن الجولة التفقدية شملت متابعة سير العمل بعدد من الأقسام أهمها المختبر الطبي، ومحزن الأدوية والتوثيق والمعلومات بالإضافة إلى غرف الكشف وغرف الجراحة.

وأوضح البيان أن “الفسي” أكد أن الزيارة تمت بناء علي تعليمات وزير الصحة الدكتور سعد عقوب للاطلاع علي مدي تنفيذ خطة وزارة الصحة في تطبيق المعايير الطبية بالبلاد .

وشدد “الفسي” علي تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية داخل مركز علاج وتشخيص مرضي السكري بنغازي مثمنا في الوقت نفسه مجهودات مدير المركز وكافة الأطقم الطبية والعلاجية للتصدي لفيروس كورونا المستجد.