في ظل دعوات التقسيم.. مطالبات جديدة باعتماد منطقة الجنوب الشرقي إقليم رابع في ليبيا

أصدرت اللجنة التأسيسية العليا لإقليم الجنوب الشرقي، بيانا، طالبت فيه باعتماد جنوب شرق ليبيا “إقليم رابع ” اسوة بغرب وشرق وجنوب ليبيا .

وأوضحت اللجنة، في البيان الذي طالعته ” ليبيا24″، أن منطقة الجنوب الشرقي من ليبيا كانت ومازالت محرومة من التنمية والعدالة الاجتماعية، بالمقارنة مع مدن الشمال، على الرغم من أن المنطقة تعد أكبر من المنطقة الغربية والجنوبية كلا على حدة .

وأضاف البيان، أن هذا الأهمال يعود لعدة أسباب أهمها :

1- عدم تطبيق المعايير الدولية والمحلية المعتمدة في المحاصصة المالية والإدارية والتي من أهمها الجغرافيا والثروات الطبيعية.

2- أن خطط التنمية في الدولة تم وضعها بشكل مركزي مماتسبب في تركيزالخدمات والتنمية بمدن الشمال فقط.

3- الفساد الإداري والمالي الذي تسبب وصول أشخاص غير مؤهلين ( فاسدين الذمة المالية) إلى مركز صنع القرارفي الدولة وبالتالي أصبحوا مصدر رئيسي في نهب ثروات الدولة بشكل عام والجنوب الشرقي بشكل خاص .

وأشارالبيان، إلى أنه نتيجة لهذه الأسباب تطالب اللجنة بالأتي :

– اعتماد الجنوب الشرقي في ليبيا إقليم رابع

– معالجة التلوث البيئي الناتج من استخراج النفط و الغاز

– تخصيص نسبة مئوية محددة من عائدات البترول في الدستور توزع على بلديات الجنوب الشرقي من أجل إحداث تنمية مستدامة حقيقة في هذه المنطقة .

– نقل المؤسسة الوطنية للنفط أو شركة زويتينة أو الواحة ليكون مقرها الجنوب الشرقي .

– نقل مقر إدارة النهر الصناعي لیكون بالجنوب الشرقي

– توظيف أبناء الجنوب الشرقي في مراكز صنع القرار بالشركات والمشاريع العاملة في نطاقه الجغرافي

– إشراك الجنوب الشرقي في جميع المفاوضات الدولية والمحلية التي من شأنها تقرير مصير الدولة الليبية .

– اعتماد المعبر البري ( الكفرة – مصر) .

-عدم استعمال مياه النهر الصناعي العظيم في المزارع المروية والمشاريع الزراعية بمدن الشمال .

– تحويل الاستقطاعات المالية في بند المياه بمدن الشمال لصالح الجنوب الشرقي .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24