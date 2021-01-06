السيد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارًا بشأن توريد وتركيب محطات أكسجين في مستشفيات عدد من البلديات

بنغازي 06 يناير 2021 (وال)- أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء عبد الله عبد الرحمن الثني، قرارا بمنح إذن لوزارة المالية والتخطيط بتخصيص مبلغ مالي لوزارة الصحة لتغطية قيمة توريد وتركيب محطات أكسجين لبعض المستشفيات في بعض البلديات.

هذا وتضمن القرار رقم “845” لسنة 2020 م – في مادته الأولى: منح إذن لوزارة المالية والتخطيط بتسييل مبلغ 12.294.278.000 مليون دينار ليبي، وفق التفصيل المبين بالكشف المرفق مع القرار، ويتم التسييل حسب الجاهزية للدفع وبالخصم من المخصصات المالية المحددة لهذا الغرض بالميزانية العامة للدولة لسنة 2020 م، مع لزوم استيفاء الأوراق والمستندات المؤيدة للصرف طبقًا للنظم واللوائح السارية. (وال- بنغازي) ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال