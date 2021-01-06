“اللجنة التأسيسية العليا” تطالب باعتماد جنوب شرق ليبيا “إقليم رابع”

أصدرت اللجنة التأسيسية العليا لإقليم الجنوب الشرقي، بيانا، طالبت فيه باعتماد جنوب شرق ليبيا “إقليم رابع” اسوة بغرب وشرق وجنوب ليبيا.

وأوضحت اللجنة، في البيان الذي طالعته ”الساعة 24″، أن منطقة الجنوب الشرقي من ليبيا كانت ومازالت محرومة من التنمية والعدالة الاجتماعية، بالمقارنة مع مدن الشمال، على الرغم من أن المنطقة تعد أكبر من المنطقة الغربية والجنوبية كلا على حدة .

وأضاف البيان، أن هذا الأهمال يعود لعدة أسباب أهمها :

1- عدم تطبيق المعايير الدولية والمحلية المعتمدة في المحاصصة المالية والإدارية والتي من أهمها الجغرافيا والثروات الطبيعية.

2- أن خطط التنمية في الدولة تم وضعها بشكل مركزي مماتسبب في تركيزالخدمات والتنمية بمدن الشمال فقط.

3- الفساد الإداري والمالي الذي تسبب وصول أشخاص غير مؤهلين ( فاسدين الذمة المالية) إلى مركز صنع القرارفي الدولة وبالتالي أصبحوا مصدر رئيسي في نهب ثروات الدولة بشكل عام والجنوب الشرقي بشكل خاص .

وأشارالبيان، إلى أنه نتيجة لهذه الأسباب تطالب اللجنة بالأتي :

– اعتماد الجنوب الشرقي في ليبيا إقليم رابع

– معالجة التلوث البيئي الناتج من استخراج النفط و الغاز

– تخصيص نسبة مئوية محددة من عائدات البترول في الدستور توزع على بلديات الجنوب الشرقي من أجل إحداث تنمية مستدامة حقيقة في هذه المنطقة.

– نقل المؤسسة الوطنية للنفط أو شركة زويتينة أو الواحة ليكون مقرها الجنوب الشرقي.

– نقل مقر إدارة النهر الصناعي لیكون بالجنوب الشرقي

– توظيف أبناء الجنوب الشرقي في مراكز صنع القرار بالشركات والمشاريع العاملة في نطاقه الجغرافي

– إشراك الجنوب الشرقي في جميع المفاوضات الدولية والمحلية التي من شأنها تقرير مصير الدولة الليبية.

– اعتماد المعبر البري ( الكفرة – مصر) .

-عدم استعمال مياه النهر الصناعي العظيم في المزارع المروية والمشاريع الزراعية بمدن الشمال .

– تحويل الاستقطاعات المالية في بند المياه بمدن الشمال لصالح الجنوب الشرقي .