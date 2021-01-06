روفينيتي: الحوار الليبي في طريق “مسدود”

اعتبر المحلل السياسي الإيطالي والمستشار الاستراتيجي، دانيلي روفينيتي، أن الحوار السياسي الليبي، في طريق مسدود الآن، وكل شيء متوقف لأن المحادثات تعثرت حول آلية اختيار السلطة التنفيذية.

وأوضح روفينيتي، في تصريحات لصحيفة “الشروق” المصرية، إن مشكلة المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز تتمثل في دفعها الشديد باتجاه اتفاق شرق-غرب من محور رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ووزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، وأن هذا المقترح يلقى عدة معارضات.

وأضاف المحلل السياسي الإيطالي، أن تعيين الحكومة الجديدة في ليبيا، متوقف، والحوار السياسي يبحث ملف تعيين مجلس رئاسي جديد من 3 أعضاء ونائبين ورئيس الوزراء مستقل.

ورجّح روفينيتي، صعوبة تعيين مجلس رئاسي جديد، وأن الأمم المتحدة، غير قادرة على الاتفاق حول اختيار السلطة التنفيذية.

وتوقّع الخبير الإيطالي، استمرار المجلس الرئاسي الحالي برئاسة فائز السراج حتى الانتخابات القادمة.

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