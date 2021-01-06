21 منظمة مدنية تعرب عن رفضها لاتفاق العليا الانتخابات والمؤسسة الليبية للاعلام

أصدرت 21 منظمة مدنية، بياناً رسمياً، أعربت فيه عن رفضها لاتفاق الشراكة الموقع بين المفوضية العليا للانتخابات وما يعرف بالمؤسسة الليبية للإعلام التي يترأسها محمد بعيو .

وطالبت المنظمات، في بيان مشترك، المفوضية بالحفاظ على حيادها واستقلالها وحظر أشخاص أو كيانات لكي لا تمارس أي نشاط سياسي لمصلحة طرف أو حزب، مؤكدين أن قانون رقم 3 لسنة 2012 المنظم لعمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في مادته 12 بالفقرة الثالثة يمنع الجمع بين الانتماء إلى الكيانات السياسية أو الاشتراك في دعم الحملات الانتخابية، والعمل في المفوضية، لافتين إلى أن بعيو يشغل منصب رئيس حزب سياسي يسمى” تيار ليبيا الدولة” .

وأبدت المنظمات استغرابها عن كيفية وقوع المفوضية في هذا الخطأ بالشراكة مع مؤسسة متحكم بها من قبل أعضاء الحكومة الذين لا يخفون طموحهم في الترشح للانتخابات القادمة .

يشار إلى أن ما يعرف بالمؤسسة الليبية للإعلام التابعة للمجلس الرئاسي أعلنت، الخميس، توقيعها اتفاق شراكة مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

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