المصباحي: المستعمر التركي وأصحاب الآيدلوجيات يسيطرون الآن على ليبيا

قال رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشائخ وأعيان القبائل محمد المصباحي، إن المستعمر التركي أصبح يسيطر على ليبيا .

وأوضح المصباحي، في تصريح إعلامي، أن الأمنيات معقودة على اللجنة الاستشارية بملتقى الحوار لحلحلة الأزمة الليبية، لافتا إلى أن اللجنة يجب أن تساهم في توحيد السلطة التنفيذية في ليبيا، للوصول إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية بحلول نهاية العام الجاري، مبينا أن المجلس غير ممثل في الحوار، إلا أن أعضاء فيه يمثلون قبائلهم ومكوناتهم الاجتماعية.

وأضاف المصباحي أن هناك قصورًا في عملية توسيع مشاركة الليبيين في هذا الحوار، ما جعله متعثرًا، منوها بأن السبب هو خروجه عن دائرة القبائل؛ لأن ليبيا تمثيلها قبلي واجتماعي، والقاعدة الاجتماعية فيها مهمة، متطرقًا لوجود رشاوى وتوزيع للمناصب في الجلسات الحوارية نبهت إليه البعثة الأممية.

وشدد المصباحي على مسألة عدم تمثيل المنطقة الغربية في الحوار بشكل جيد، لأن السيطرة الآن ليست لدى الشرق ولا الغرب بل لدى المستعمر التركي وأصحاب الآيدلوجيات المعينة.

وبشأن وجوده حاليًا في مدينة هون، أشار المصباحي إلى أنه يهدف إلى رأب الصدع وتهدئة الأوضاع ولم الشمل والعمل على توحيد الصف في ليبيا، في ظل وجود مؤامرات لتفتيت دور القبيلة يقوم بها الإخوان لإضعاف الدور الاجتماعي، وهذا ما أدى فيما بعد للاستعانة بالأجنبي والمرتزقة.

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