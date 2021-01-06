معهد أمريكي: ليبيا تحولت إلى صومال جديد على شاطىء المتوسط بسبب أوباما

حمل معهد كاتو الأمريكي، إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما مسؤولية الفوضى السياسية الهائلة والمأساة الإنسانية التي اندلعت في ليبيا في أعقاب تدخله إبان نكبة فبراير 2011، مؤكدا أن ليبيا تحولت من بلد مستقر إلى صومال جديد على شاطىء المتوسط بسبب سياسة أوباما .

وطالب المعهد، وهو مركز أبحاث مقره في واشنطن، الرئيس المنتخب، جو بايدن بالعمل على إنتاج سجل بناء في السياسة الخارجية، ونبذ الكثير من إرث إدارتي أوباما وترامب السابقتين، لافتا إلى أن التدخلات العسكرية لواشنطن وحروب تغيير الأنظمة لم تفعل شيئًا سوى إحداث الفوضى من البوسنة وكوسوفو إلى العراق وسوريا واليمن، كما تسببت في معاناة إنسانية هائلة، مضيفا أن ما يحدث في ليبيا خير دليل على ذلك .

وشدد على إدارة جو بايدن أن ترفض الآراء الداعية إلى إعادة الانخراط في ما وصفته بـ”مستنقع ليبيا”، حتى تتجنب تكرار سياسة باراك أوباما السابقة، داعيا بايدن إلى الضغط على الدول الأخرى وبالخصوص تركيا لممارسة سياسة ضبط النفس .

أشار المعهد إلى أنه من باب الإنصاف، فقد عارض جو بايدن بدء التدخل العسكري، ففي مذكراتهما، أكد كل من وزير دفاع أوباما، روبرت جيتس، ونائبه مستشار الأمن القومي، بن رودس، هذه النقطة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24