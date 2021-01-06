الزياني: الوفاق تخطط للسيطرة على 3 قواعد جوية في الجنوب الغربي

قال المحلل السياسي، ناصر الزياني، إن المليشيات التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة تبحث التمدد في الجنوب الغربي بهدف السيطرة على القواعد الجوية الثلاثة التي تحمي الحقول النفطية .

وأوضح الزياني، في تصريح صحفي، إن المدعو أسامة الجويلي، آمر ما تعرف بـالمنطقة العسكرية الغربية دفع بمرتزقته إلى مدينة غدامس غربي البلاد على حدود الجزائر، لمساندة أي قوة تريد التحرك في الجنوب الغربي خاصة في مدينتي أوباري وسبها .

وأضاف الزياني أن الوفاق تسعى لإفشال مجهود اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 لعدة أسباب، في مقدمتها الخوف من الخروج من المشهد حال سيطرة الجيش، موضحا أن هناك مصالح لدول متدخلة في الملف الليبي تريد أن تبقي على حكومة الوفاق غير المعتمدة في المشهد السياسي، في إشارة إلى تركيا .

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