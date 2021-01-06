أوحيدة: الأزمة الخليجية تحولت إلى صراع مسلح في ليبيا

قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، إن الأزمة الخليجية تحولت إلى صراع مسلح، لكن على أراضي دول أخرى منها ليبيا، مضيفا أن دماء الليبيين سالت بسبب هذا الصراع، فضلا عن زعزعة استقرار الدولة واقتصادها ونسيجها الاجتماعي.

وأوضح أوحيدة، في تدوينة له عبر حسابه بموقع “فيسبوك”، أن المخابرات القطرية تغلغلت في الشأن الليبي منذ الأيام الأولى لنكبة فبراير، حيث وصل بهم الأمر إلى ممارسة دور الوصاية على الليبيين وتغليب تيارات معينة على حساب باقي الليبيين لأهداف وأطماع أيدولوجية محددة تدعمها أطراف دولية معروفة، مبينا أن هذا التدخل الذي وصفه بـ “السافر” كان له رد فعل داخلي سرعان ما تحالفت معه أطراف خليجية وعربية أخرى لأسباب أيدولوجية وسياسية واقتصادية حتى وصلت البلاد لما عليه الآن وأصبحت ليبيا ساحة صراع دولي، معربا عن آمله في أن تكون شرارة هذه الفتنة الكبرى بدأت في التراجع للانخماد وبالتالي انفراج أزمة ليبيا .

وشدد على ضرورة أن يتناسى المسؤولون في ليبيا خلافاتهم السابقة، وألا يستحضروها الآن إلا للاستفادة منها كأخطاء، من اجل التوصل إلى حل للأزمة بعيدا عن التعصب أي كانت دوافعه .

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