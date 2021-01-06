بويصير: معظم من في السلطة الآن يريدون البقاء من أجل المال

قال المحلل السياسي، محمد بويصير، إن المشكلة الحقيقية في ليبيا، هي الترابط الوثيق بين أن تكون فى منصب سياسي وبين أن تحصل على الكثير من المال .

وأوضح بويصير، المقيم في تكساس، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك” أن معظم من هم في السلطه الآن سواء في الشرق أو الغرب هم فقط هناك من أجل المال، لافتا إلى أن غسان سلامة المبعوث السابق للبعثة الأممية في ليبيا، قال إن الأمم المتحدة تريد إحلال نوع جديد من السياسيين ليس غرضهم المال .

وأضاف أن السياسيين في المشهد يفعلون كل شىء من أجل البقاء ويريدون إفشال الانتخابات، قائلا : ” كلهم لا يريدون الانتخابات من السراج إلى كل الأخرين لانها ستعنى أنهم سيفقدون المال” .

واختتم بويصيرقائلا : “نعم إنها دولة الكليفتوقراط للأسف”.. على حد تعبيره

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24