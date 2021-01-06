ضبط جهاز تنفس صناعي سرق من مركز عزل سوق الثلاثاء

استرجع أعضاء التحري بمركز شرطة الحي الصناعي بطرابلس جهاز تنفس صناعي سرق من مركز العزل الصحي سوق الثلاثاء.

كما قبضوا على المتهم بسرقة الجهاز في منطقةالساعدية، حسب بيان مديرية أمن طرابلس على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الثلاثاء.

واتخذت الإجراءات القانونية بحق المتهم، تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة.

يذكر ان وزارة الصحة بحكومة الوفاق استكملت تجهيز مركز العزل الصحي سوق الثلاثاء، نهاية أغسطس الماضي، بسعة 100 سرير للإيواء و40 سريرا للعناية الفائقة.

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