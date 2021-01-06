“النعاس”: روسيا على وشك إطلاق صاروخ “يوم القيامة”والسراج يريد أن يبني “جيشا”

قال محمد النعاس، الذي تقدمه قنوات «الوفاق» كخبير عسكري واستراتيجي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن “روسيا على وشك إطلاق صاروخها الجبار RS 28 الذى يسمونه صاروخ ” يوم القيامة ” والعياذ بالله “.

وزعم محمد النعاس، أن “هذا الصاروخ سرعته 15 ألف كيلو متر فى الساعة ويحمل 16 رأسا نوويا ، وقادر على تدمير منطقة مثل ولاية تكساس الأمريكية وهى ثانى أكبر ولاية أمريكية من حيث المساحة!!”.

وتابع؛ “وزعيمنا العظيم وقائدنا الأعلى للقوات المسلحة فائز السراج قال منذ ايام بأنه سوف يبنى جيشا ( قويا ) يحمى البلد!!” موضحًا أنه “يبدو أن طموح قائدنا لا حدود له!!”