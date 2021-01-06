ليبيا الان

“النعاس”: روسيا على وشك إطلاق صاروخ “يوم القيامة”والسراج يريد أن يبني “جيشا”

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال محمد النعاس، الذي تقدمه قنوات «الوفاق» كخبير عسكري واستراتيجي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن “روسيا على وشك إطلاق صاروخها الجبار RS 28 الذى يسمونه صاروخ ” يوم القيامة ” والعياذ بالله “.

وزعم محمد النعاس،  أن “هذا الصاروخ سرعته 15 ألف كيلو متر فى الساعة ويحمل 16 رأسا نوويا ، وقادر على تدمير منطقة مثل ولاية تكساس الأمريكية وهى ثانى أكبر ولاية أمريكية من حيث المساحة!!”.

وتابع؛ “وزعيمنا العظيم وقائدنا الأعلى للقوات المسلحة فائز السراج قال منذ ايام بأنه سوف يبنى جيشا ( قويا ) يحمى البلد!!” موضحًا أنه “يبدو أن طموح قائدنا لا حدود له!!”

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النعاس

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • هذا المسكين الواهم سعيد بالظهور علي التلفاز ويقولون عنه خبير عسكري واستراتيجي..وهذه نتيجة من نتائج النكبة السودا النودا وعلامة من علامات الساعة تري الحفاة العراة يتطاولون في البنيان..هذا الواهم طبقا للمستندات الرسمية لقوات الشعب المسلح ايام القذافي فأن مهنته الحقيقية ((نجار))؟؟؟!!! …مع احترامي لهذه المهنة لكن ياسيد /المنعاس تحشم علي وجهك وأعرف قدر نفسك ولاتسرق وظائف غيرك فأن حقيقتك يعرفها الكثيرين وهل من المنطقي ان تقارن جيش ليبيا ب جيش روسيا ؟؟!!!! لو كنت خبير حقيقي ممكن المقارنة بين جيش ليبيا و تونس مثلا او تشاد ولكن جيش روسيا ..!! هذا يبين حقيقتك انك لاتفهم في الامور العسكرية ..ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم…

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  • من الغباء ان يقدم احد ما علي المقارنه ولو علي سبيل المزاح بين قدرات روسيا وبين قدرات اللا دوله في ليبيا فبوتين رئيس دوله ثابته وجودها علي الارض منذ أمد بعيد والسراج رئيس عصابه أنشاءها ليون مندوب الدول الاستعماريه الكبري فيما يسمي زورا وبهتانا بالامم المتحده فلو الأمم متحده حقا وعدلا فلا يمكن ان تظلم ليبيا بفرض الوصايه عليها وتعيين عملاء منها يفرطوا في سيادة البلد ويقهروا المواطن وتكون مهمتهم هي المحافظه علي مصالح المستعمر الغربي في ليبيا

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  • اصحى يانعاس انت متخلف عقليا المندس فاسد السراق تم دسه فى ليبيا لهدم الجيش الوطنى وسمحوا لتركيا بنقل نفايات ارهابية للقيام بالدور المطلوب المهم ايها النعاس ماذا ستفعل اذا توقف التمويل القطرى لقنوات الاخوان بتركيا فمت سيدفع لك ثمن خزعبلاتك ودورك كمخلل الخرفان !!! خاصة وان وزير مالية قطر ذهب للقاهرة امس مع وفد من رجال اللعمال وبالتالى فان اكبر خسران هو اردوغان مع قتح الحدود البرية بين قطر والسعودية وتدفق السلع العربية بدلا من التركية وقد نرى دعما مصريا لاستكمال منشآت كأس العالم بسرعة كبيرة ففرعون زمان كان يقول لهامان ابنى لى صرح انا قرعون هذه الايام فيقول يامدبولى ابنى لى عاصمة جديدة فيبنيها بسرعة اما انت يانعاس فخليك نايم فى احضان العاهرات الاتراك

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