برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يؤهل 3 مدارس تضررت خلال حرب العاصمة

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا إعادة تأهيل ثلاث مدارس تضررت خلال حرب العاصمة «ما خلق بيئة خطرة وغير صحية للطلاب والطالبات الذين يرتادونها».

وأوضح البرنامج أن المدارس هي «عبدالباسط الحمروني، وثورة الحق، والجيلاني القرغوتي»، وجميعها تقع في نطاق طرابلس الكبرى، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

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وتابع البيان: «بعد إعادة التأهيل، سيتمتع 1190 طالبا بتعليم أفضل في بيئة تعليمية مناسبة».

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