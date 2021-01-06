ليبيا الان

قوات الجيش تعيد حفار نفط بعد سنوات إلى الشركة الوطنية للحفر

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

6 يناير، 2021 9:48 ص

1

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك