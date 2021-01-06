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السراج: نأمل أن تساهم المصالحة الخليجية في إنهاء التدخلات السلبية بليبيا

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعرب رئيس حكومة الوفاق فايز السراج عن أمله في أن تقود المصالحة الخليجية إلى لم الشمل العربي والمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا وإنهاء جميع التدخلات السلبية.

ورحب بيان صادر عن السراج، اليوم الأربعاء، بنتائج “قمة العلا” التي عقدت في السعودية، قائلاً  إنها “نجحت في تصفية الأجواء وتعزيز التآخي بمنطقة الخليج العربي وبما يعزز التضامن العربي”، واصفا “إعلان العلا” بأنه “خطوة في الاتجاه الصحيح”.

وأكد السراج في بيانه على أهمية البناء على هذا الاتفاق لترسيخ الالتزام الكامل بمبادئ الاحترام المتبادل وسيادة الدول ووحدتها الوطنية، وضمان الأمن والحفاظ على الاستقرار وتعزيز التعاون الاستراتيجي البناء في كامل الوطن العربي، وإقامة شراكات بين الدول العربية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وترسيخ العمل الاقتصادي العربي المشترك .

وقدم السراج “التهنئة لقادة الدول الخليجية بهذا الإنجاز الهام،  مثمنا الجهود الخيرة لدولة الكويت الشقيقة لإنجاح هذا الاتفاق وللمملكة العربية السعودية لرعايتها له .

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  • انت لا تحتاج الي ان تسهم دول الخليج في حلحلت الازمه الليبيه الحل في يدك انفض يدك من تركيا واخرج مرتزقتها وسيعم السلام ربوع الوطن وضحكوا عليك أخوان الشيطان عندما صوروا لك ان جيش ليبيا معادي لطرابلس هو معادي لأخونتهم الفاسده تلك التي هي ريبية الماسونيه كونها تلتقي معها في أغلب الاهداف فالجيش يريد ليبيا خاليه من الماسونيتين ماسونيه اليهود وماسونية أخوان الشيطان اعداء الانسان

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