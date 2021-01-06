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معيتيق يبحث مع ممثل اليونيسف كيفية التعامل مع الدفعة الأولى من لقاح فيروس كورونا

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا –  اجتمع عضو المجلس الرئاسي عن مدينة مصراتة أحمد معيتيق أمس الثلاثاء مع الممثل الخاص لمنظمة اليونيسف لدى ليبيا عبدالقادر موسى.

الاجتماع تركز بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق حول نشاط المنظمة في ليبيا لا سيما في مجال التعليم، ورؤيتها المستقبلية لتطويره بالتعاون مع الخبراء المختصين في وزارة التعليم، والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه القطاع.

وأكد الجانبان على كيفية التعامل مع الدفعة الأولى من لقاح فيروس “كوفيد 19″، من خلال الحملات التوعوية التي ستقام بالخصوص للاستفادة منها على أوسع نطاق.

كما تطرّق الاجتماع لعمل هيئة الشباب فيما يخص البرامج الخاصة

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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