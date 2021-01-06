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الارصاد الجوية توضح توقعات الطقس اليوم 6-1-2021 واليومين القادمين في ليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

اصدر المركز الوطني للارصاد الجوية نشرة جديدة تناولت الاحوال الجوية المتوقعة خلال الثلاثة الأيام القادمة ابتداءاً من اليوم الاربعاء 06-01-2021.

وتوقع المركز في نشرته الصادرة اليوم الاربعاء، أن يشهد الطقس أجواء تميل للدفء نهاراً على اغلب مناطق ليبيا.

وفيما يلي تفاصيل النشرة:
يشهد طقس مناطق رأس أجدير الجفارة جبل نفوسة، اجواء صافية قليلة السحب. والرياح تكون جنوبية شرقية غربية خفيفة الى معتدلة إلى السرعة إرتفاع ملحوظ اليومين المناطق.

فيما تكون درجات الحرارة القصوى متراوحة ما بين 17-21مْ وتسجل ارتفاع ملحوظ اليومين القادمين.

فيما يسود طقس الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد والواحات ومرادة، اجواء صافية إلى قليلة السحب، مع احتمال تكون الضباب أثناء الليل والصباح الباكر على بعض المناطق، والرياح تكون جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة خفيفة السرعة.

بينما تتراوح درجات القصوى مابين 19-23مْ ولا تتجاوز 17مْ على مرتفعات الجبل الأخضر.

بينما يشهد طقس الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة، سماء صافية إلى قليل السحب، والرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة ودرجات الحرارة القصوى ما بين 22-27مْ.

فيما يكون الطقس في الكفرة – السرير – تازربو صافٍ مع ظهور بعض السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاة خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 26-31مْ على أغلب المناطق.

ربما تحتوي الصورة على: ‏نص مفاده '‏الأحوال الجوية المتوقعة ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية اليوم الأربعاء -01-06 120م F-270-00 ثلاثة أيام الجوية الأربعاء ملخص عام:- أجواء تميل للدفء نهاراً على اغلب مناطق ليبيا. رأس أجدير الجفارة جبل الطقس:اجواء صافية قليلة السحب. الرياح: جنوبية شرقية غربية خفيفة الى معتدلة إلى السرعة إرتفاع ملحوظ اليومين المناطق. أمساعد الواحات السحب احتمال تكون الضباب أثناء الليل متغيرة الاتجاه معتدلة خفيفة السرء (23- تتجاوز )71(م على مرتفعات الجبل الأخضر. الخليج -سهل الطقس: صافية الرياح: جنوبية شرقية الحرارة قلبلة الجفر الطقس:السماء صافية درجات اغلب المناطق. الكفر الطقس: صافية ظهور شرقية متغيرة 26) (31 النشرات. رئيس عبدالحكيم عبدالسميع. مراجع زويدة. اعداد:‏'‏
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