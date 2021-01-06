«صمت انتخابي» في سواني بن آدم وزليتن وقصر الأخيار وحي الأندلس

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية الأربعاء يوم الصمت الانتخابي في بلديات سواني بن آدم وزليتن وقصر الأخيار وحي الأندلس.

وستجرى غدا انتخابات المجالس البلدية بها، حسب بيان اللجنة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» .

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وأشارت اللجنة إلى أنه خلال الصمت الانتخابي يحظر ممارسة الدعاية السياسية، ويمنع خلالها على كل القوائم والأفراد ممارسة أي نشاط في إطار حملتهم الانتخابية، ويمنع على المترشحين القيام بأي عملية تندرج ضمن الترويج والدعاية.

ويترتب على خرق الصمت الانتخابي عقوبات جزائية يمكن أن تصل إلى حد إطاحة القائمة أو الأفراد المخالفين للمرسوم، والغرض منها هو الموازنة بين الأطراف المتنافسة وخلق مناخ هادئ يسمح للناخب باتخاذ القرار الصائب.

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