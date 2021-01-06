الوطني للأرصاد: الطقس يميل للدفء في غالبية مناطق البلاد

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن تميل الأجواء إلى الدفء في غالبية مناطق البلاد، و أن تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 17 و31 درجة مئوية على جميع المناطق.

وأوضح المركز في نشرته الجوية عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن مناطق رأس أجدير و سرت و سهل الجفارة والجبل الغربي ستكون بها الأجواء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 17 و21 درجة مئوية.

وأشار المركز إلى أن مناطق الخليج و سهل بنغازي حتى أمساعد و الواحات و مراده ستكون بها الأجواء صافية إلى قليلة السحب، مع احتمال تكون الضباب ليلا، والرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، معتدلة إلى خفيفة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 19 و23 درجة مئوية، ولا تتجاوز 17 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

ولفت المركز إلى أن مناطق الجفرة و سبها و غات و غدامس و الحمادة ستكون بها السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 22 و27 درجة مئوية، كما أن مناطق الكفرة و السرير و تازربو ستكون بها السماء صافية، تظهر بها بعض السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى متغير الاتجاه، خفيفة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 26 و31 درجة مئوية على غالبية المناطق.

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