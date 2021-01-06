غدامس.. أزمة القمامة تنذر بكارثة بيئية

يشكو أهالي مدينة غدامس من تراكم القمامة في الشوارع محذرين من حدوث كارثة بيئية وانتشار الأمراض في المدينة.

من جانبها لجأت شركة خدمات النظافة العامة فرع غدامس إلى جمع صناديق القمامة بمكبات الأحياء السكنية واضطرت للعمل بنظام جدول دوريات نقل القمامة للمنازل المسددة للرسوم المالية حيث تتجول شاحنة تابعة للشركة على الأحياء السكنية بالمدينة، نظرا لقلة الإمكانيات وتعطل معظم المركبات الآلية والشاحنات المخصصة لنقل صناديق القمامة الخاصة بالشركة.

ولكن الأهالي قاموا برمي القمامة على الأرض بنفس أماكن وجود الصناديق سابقا مما أدى إلى تراكمها، لذلك قام جهاز تنمية وتطوير مدينة غدامس بإطلاق حملة تطوعية لإزالة كافة المخلفات بالمكبات السكنية.

من جهتهم، يشكو العاملون بشركة خدمات النظافة من عدم تقاضيهم أجورهم ومستحقاتهم المالية لمدة تزيد عن 7 أشهر، ناهيك عن شح الإمكانيات وعدم توفر قطع الغيار للمركبات الآلية.

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