تسجيل 27 إصابة بفيروس كورونا في سبها و24 حالة شفاء

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض سبها، تسجيل 27 إصابة بفيروس كورونا، و24 حالة شفاء، أمس الثلاثاء.

وأوضح المركز، في بيان الثلاثاء، أنه تلقى 83 عينة خاصة بفحص فيروس كورونا المستجد أمس، أظهرت التحاليل المعملية سلبية 56 عينة، بينما تأكدت إصابة 27 حالة، منها 17 جديدة، و10 لمخالطين.

وتوزعت حالات الإصابة على 7 جديدة في سبها، و10 في الشاطئ منها 6 جديدة و4 لمخالطين، وحالتين جديدتين في وادى عتبة.

كما تم تسجيل 7 حالات في الغريفة، منها حالة جديدة و6 حالات مخالطة، فضلا عن حالة جديدة في غات.

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