القيادات الشابة تصدر قرارها بإنشاء «مركز السلام لتجارة العبور»

أصدر رئيس مجلس أمناء حركة القيادات الليبية الشابة، القرار رقم (1) لسنة 2021 ميلادي بشأن إنشاء مركز السلام لتجارة العبور وخدمات تجارة الجملة.

وجاء في قرار رئيس مجلس الأمناء، أنه انطلاقا من أهداف ومبادئ عمل حركة القيادات الليبية الشابة المنصوص عليها في النظام الأساسي للحركة، وتأسيسا على قرار الإشهار رقم (2482-2-20160105) الصادر عن مفوضية المجتمع المدني بتاريخ 5 يناير 2016م، ومن أجـــــــــل تحقيق الصـــالح العــام بمــــا يخدم المواطن في شتى ربوع ليبيـا، وتنفيذا لما أكد عليه المشاركين في المنتدى الوطني للمرأة و الشباب المنعقد بتاريخ 26/ ديسمبر/2020م بمنتجع غنيمة السياحي ببلدية الخمس ضمن مقررات المنتدى بشأن إطلاق مبادرة مجتمعية لحياة كريمة تخدم المواطن و تساعد في تمكينه من الاحتياجات والمواد الضرورية وذلك بضمان مسارات وصيغ وطرق نقل أمنة متطورة لتسهيل انسياب السلع والخدمات (إحياء لطرق القوافل التاريخية على الأراضي الليبية والتي جعلت من ليبيا مركز دولي للتجارة)، قرر المجلس إنشاء مركز السلام لتجارة العبور وخدمات تجارة الجملة.

وجاءت مواد القرار كما يلي:

مادة (1)

ينشأ بموجب هذا القرار مركز مجتمعي خدمي وبحثي يهتم بشؤون الاحتياجات للسلع والخدمات وغيرها ويهتم بتسهيل إنسيابها وتنقلها عبر الطرق والمسارات المختلفة بما يكفل توفيرها بأقل تكلفة مادية وبضمان جودتها وسلامتها عبر محطات ومراكز ومسارات تضمن وصولها في مأمن وسلامة ويكون اسم المركز تحت مسمى ” مركز السلام لتجارة العبور وخدمات تجارة الجملة” وتكون له الذمة المالية والإدارية المستقلة ويتبع منظمة القيادات الليبية الشابة.

مادة (2)

يتولى المركز الإشراف والتنسيق مع السلطات المحلية والبلديات والمراكز الإدارية لتسهيل نقل البضائع والخدمات داخل ليبيا وخارجها.

مادة (3)

يتولى المركز التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والسلطات المحلية في الداخل والخارج وبالأخص البلديات والوزارات المعنية بضمان تنقل وإنسياب البضائع والخدمات بين البلديات والمدن والبلدات والقرى والمناطق التجارية والصناعية والموانئ والمطارات والمنافذ البرية والبحرية والجوية.

مادة (4)

يعمل المركز على تفعيل وتطوير التعاون في مجال التجارة والاستثمار والعلاقات الاقتصادية المحلية والدولية بما يساهم في التنمية المجتمعية المستدامة ولتحقيق إرساء دعائم الاستقرار والأمن في ليبيا والمنطقة ككل.

مادة (5)

يعنى المركز بتقديم الدراسات والبحوث والاستشارات في مجال تجارة العبور ومجالات التبادل التجاري الداخلي والخارجي وحول السلع والخدمات والقيام بالبحث والدراسة لإيجاد حلول لتطوير الأساليب والإجراءات لمجابهة غلاء الأسعار واحتكار السلع والخدمات بما يدعم ارتقاء الخدمات وتوفير السلع لكافة المدن والبلديات والمناطق والقرى في ليبيا ودول الجوار البرية والبحرية.

مادة (6)

يدير مركز السلام لتجارة العبور وخدمات تجارة الجملة مجلس إدارة يتكون من رئيس وثلاثة أعضاء ومقرر ويكون رئيس مجلس أمناء حركة القيادات الليبية الشابة رئيسا للمركز.

مادة (7)

يكون المقر الرئيسي للمركز بالعاصمة طرابلس ويحق له فتح فروع ومكاتب بالداخل والخارج.

مادة (8)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.