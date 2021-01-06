بعد فقدان الاتصال بهم لأسبوعين.. تفاصيل العثور على «لندي وأسرته»

نشرت كتيبة سُبل السلام التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، اليوم الأربعاء، صورة للمستشار بمحكمة جالو الجزئية “مصطفي لندي” رفقة أسرته بعد أن تم العثور عليهم.

وقالت الكتيبة، إن “أسرة لندي كانت تائهة في الصحراء لأكثر من أسبوعين وهم بصحة جيدة وسيتم تسليمهم من قبل السلطات المصرية الي السلطات الليبية عن طريق منفذ السلوم البري”.

وكانت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية “المؤقتة”، قد أعلنت أمس الثلاثاء، أن مديرية أمن عثرت على المستشار بمحكمة جالو الجزئية الأستاذ مصطفى لندي وأسرته بعد فقدان الاتصال به منذ 25 ديسمبر 2020 ميلادي، عقب خروجه من مسقط رأسه في الكفرة متجها إلى مقر عمله في جالو. حيث أكدت المديرية أن كتيبة سبل السلام بعد الجهود المضنية والدوريات الصحراوية المشتركة بين الجيش والشرطة عثرت على المستشار مصطفى لندي داخل الأراضي المصرية بعد أن ضل طريقه بسبب سلكه لدرب صحراوي، وأوضحت المديرية أن السيد لندي وكامل أفراد أسرته بخير وبصحة جيدة.

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