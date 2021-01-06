برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتصدق بإعادة تأهيل 3 مدارس بطرابلس

تصدق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، اليوم الأربعاء، بإعادة تأهيل ثلاث مدارس تضررت خلال الاشتباكات في طرابلس.

وأوضح البرنامج في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن المدارس هي عبدالباسط الحمروني، وثورة الحق، والجيلاني القرغوتي، مشيرا إلى أن جميعها تقع في نطاق طرابلس الكبرى.

وأشار البيان إلى أن هذه المدارس خلقت بيئة خطرة وغير صحية للطلاب والطالبات الذين يرتادونها، لافته إلى أنه بعد إعادة التأهيل، سيتمتع 1190 طالبا بتعليم أفضل في بيئة تعليمية مناسبة.

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