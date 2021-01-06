دخول 4 بلديات “الصمت الانتخابي” استعدادًا لانتخاب مجالسها

أكدت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية دخول، بلديات “سواني بن آدم، وزليتن، وقصر الأخيار، وحي الأندلس”؛ يوم الصمت الانتخابي.

ومن المقرّر أن تجري هذه البلديات انتخاب مجالسها البلدية، يوم غدٍ الخميس.

يشار إلى أن يوم الصمت الانتخابي، هو اليوم الذي يسبق يوم الاقتراع والذي تُحظر فيه ممارسة الدعاية السياسية، ويُمنع خلاله المشاركون في المنافسة، على كافة القوائم والأفراد، من ممارسة أي نشاط في إطار حملتهم الانتخابية.

ويُمنع خلال “الصمت الانتخابي”، منعًا باتاً على المرشّحين القيام بأي عملية تندرج ضمن الترويج والدعاية؛ وذلك لعدم الإخلال بعملية الصمت الانتخابي يترتب عنه عقوبات جزائية يمكن أن تصل إلى حد الإطاحة بالقائمة أو الأفراد المخالفين للمرسوم.

ويهدف هذا الإجراء إلى الموازنة بين الأطراف المتنافسة وخلق مناخ هادئ يسمح للناخب باتخاذ القرار الصائب.

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