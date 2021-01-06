الجوازات: فرض غرامات مالية لاستخرج جواز سفر ضائع أو بدل تالف يستثني 3 فئات

ليبيا – قال رئيس مكتب العلاقات والإعلام والتعاون بمصلحة الجوازات عبد المنعم العربي إن قرار فرض غرامات مالية لاستخراج جواز سفر ضائع وبدل تالف يستثني المرضى ممن لديهم تقارير طبية، وفئات الموفدين إلى الدراسة والعمل بالخارج.

العربي وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الثلاثاء أوضح أن هذه الرسوم فرضت من المجلس الرئاسي، وتودع في وزارة المالية بموجب إيصال مالي، مضيفًا أن مساعي ترقية منظومة الجوازات خرجت من وزير الداخلية، وهي لدى الرئاسي الآن؛ ليبتّ في الأمر.

وبيّن العربي أن شركة “فاريدوس” التي تعاقدت معها الدولة لتطوير منظومة الجوازات تتطلب دفع مبالغ مالية بالعملة الصعبة؛ وذلك لتوريد جوازات السفر، والمصلحة غير مخولة بسداد المبلغ العملة الصعبة، فهو اختصاص ديوان المحاسبة والمصرف المركزي.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية