الزبيدي: البعثة الأممية تحاول تشكيل حكومة جديدة والدفع بـ بشاآغا لتولي رئاستها

ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي محمد الزبيدي إن عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة ووزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاآغا يتطلع لرئاسة الحكومة الجديدة.

الزيدي أوضح في تصريحات خاصة لصحيفة “الاتحاد” اليوم الأربعاء أن باشاآغا يحاول تقديم نفسه كشخصية توافقية للدفع به إلى المنصب، مشيرًا إلى أن البعثة الأممية تحاول تشكيل حكومة جديدة والدفع بوزير داخلية الوفاق لتولي رئاستها.

وبيّن المحلل السياسي أن مصراتة لن تقبل بأي حكومة جديدة ما لم يتم تكليف باشاآغا برئاستها أو من يرشحه لرئاستها، وفي حال لم يتم تنفيذ ذلك سيتعزز الانقسام بين الحكومات الليبية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية