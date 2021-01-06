4 بلديات تستعد لانتخاب مجالسها غدًا الخميس

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، اليوم الأربعاء، أن سيتم إجراء انتخابات المجالس البلدية في بلديات سواني بن آدم وزليتن وقصر الأخيار وحي الأندلس.

وأوضحت اللجنة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن اليوم سيكون هناك صمت انتخابي في البلديات، و سيحظر ممارسة الدعاية السياسية، ويمنع خلالها على كل القوائم والأفراد ممارسة أي نشاط في إطار حملتهم الانتخابية، ويمنع على المترشحين القيام بأي عملية تندرج ضمن الترويج والدعاية.

وأشارت اللجنة أنه سيترتب على خرق الصمت الانتخابي عقوبات جزائية يمكن أن تصل إلى حد إطاحة القائمة أو الأفراد المخالفين للمرسوم، والغرض منها هو الموازنة بين الأطراف المتنافسة وخلق مناخ هادئ يسمح للناخب باتخاذ القرار الصائب.

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