النعاس: مشروع الدستور وثيقة مصالحة

دعا عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور عمر النعاس، إلى عدم إضاعة الفرصة لحل الأزمة الليبية مذكرا بأن “اللحظة التاريخية الحقيقية لا تتكرر كثيرا في حياة الشعوب”.

وقال النعاس في ورقة تحليلية بعنوان (مشروع الدستور وثيقة مصالحة) خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منها، :”الصلح سيد الأحكام ويقوم على وثيقة مصالحة توافقية بين الأطراف المتخاصمة. في ليبيا الحبيبة فإن الوثيقة التي ترسّخ للمصالحة الشاملة بين أبناء الشعب الليبي جاهزة منذ أكثر من 3 سنوات وصادرة عن هيئة تأسيسية ليبية منتخبة من الشعب الليبي، وهي وثيقة تؤسس لقيام دولة القانون والمؤسسات والتداول السلمي على السلطة وضمان الحقوق والحريات لكل الليبيين والليبيات بمختلف مكوناتهم الاجتماعية والثقافية واللغوية دون أي تفرقة أو تمييز أو إقصاء. كفانا مضيعة للوقت وإهدارا لمقدرات البلاد، كفانا تقتيلا وتهجيرا وتشريدا، كفانا حزنا وكآبة ويأس وقنوط، كفانا من كل ذلك ولنعمل جميعا على صنع (اللحظة التاريخية الدستورية للمصالحة) من خلال تفعيل مشروع الدستور كدستور نافذ لمدة خمس سنوات وتجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية والمحلية وفق أحكامه وتقوم دولة الدستور لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في ربوع البلاد وضمان حقوق المواطن أينما كان داخل ليبيا أو خارجها. كفانا إضاعة الفرص لأن اللحظة التاريخية الحقيقية لا تتكرر كثيرا في حياة الشعوب. لننسى الأحقاد والضغائن ولنتسامح من أجل الوطن تخليدا لذكرى من ضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن، ومن أجل الأجيال القادمة، ومن أجل رفعة ليبيا. علينا أن نجد الخير لبلادنا في أنفسنا نحن الليبيين والليبيات ولا نرجو أي خير لبلادنا من الآخرين”.