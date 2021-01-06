جولةٌ تفقّديةٌ لمتابعة الإجراءات بمركز علاج السكري بنغازي

اطلع مدير إدارة التفتيش والمتابعة في وزارة الصحة بالحكومة الليبية، نوري الفسي، برفقة مدير مكتب التفتيش والمتابعة بإدارة الخدمات الصحية في بنغازي، بن عيسى العمامي؛ على سير العمل في مركز علاج وتشخيص السكري بنغازي، ووضع التجهيزات والاستعدادات الجارية لتطبيق الإجراءات الاحترازية، وفقًا للوائح الصحية الدولية.

جاء ذلك، خلال جولة تفقدية، شملت المختبر الطبي، ومخزن الأدوية والتوثيق والمعلومات بمركز علاج السكري، بالإضافة إلى غرف الكشف وغرف الجراحة.

وأوضح “الفسي” أن الزيارة جاءت بناءً على تعليمات وزير الصحة، سعد عقوب؛ للوقوف على مدى تنفيذ خطة وزارة الصحة في تطبيق المعايير الطبية.

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