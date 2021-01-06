عاجل ليبيا الان

ليبيا تسجل 424 إصابة جديدة بكرونا والإجمالي يلامس الـ 103 آلاف

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 10 حالات وفاة و 424 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 1191 حالة للشفاء.

وأوضح المركز في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه استلم (3069) عينة موزعة على المختبرات وبعد الفحص تبين سلبية ( 2645 ) عينة و إيجابية (424) عينة منهم ( 278 ) عينة جديدة و ( 146) عينة مخالطة.

وأشار المركز إلى أن إجمالي عدد حالات الوفاة بالفيروس بلغ 1546 والإصابات 102880 حتى الآن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك