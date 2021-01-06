«بلدي طبرق»: ضبط 80 ألف قطعة دواء منتهية الصلاحية بأكثر من مليون دينار

أعلنت بلدية طبرق، تمكن جهاز الحرس البلدي من ضبط أكثر من 80 ألف قطعة دواء منتهية الصلاحية تقدر قيمتها بأكثر من مليون دينار.

وأوضح حساب المجلس البلدي طبرق، على فيسبوك، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه تم “ضبط تلك الكميات في عدد من الصيدليات والمختبرات”، مردفًا أن “هناك بعض أصحاب الصيدليات قام بتسليمها لجهاز الحرس”.

ولفت البيان، إلى أنه تم ضبط تلك الكميات من الأدوية بحضور فرج بوالخطابية رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، وعبد المولى السنيني مدير الأمن، وأعضاء المجلس عبدالكريم بوطابونة وهاشم أمصادف، وقدم عميد البلدية شكره لجهاز الحرس البلدي.