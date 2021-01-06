سبها تسجل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض سبها، تسجيل 27 إصابة بفيروس كورونا أمس الثلاثاء.

وأوضح المركز، في بيان أنه تلقى 83 عينة خاصة بفحص فيروس كورونا ، وأظهرت التحاليل المعملية سلبية 56 عينة، بينما تأكدت إصابة 27 حالة، منها 17 جديدة، و10 لمخالطين.

وتوزعت حالات الإصابة على 7 إصابات جديدة في سبها، و10 في الشاطئ منها 6 جديدة و4 لمخالطين، وحالتين جديدتين في وادى عتبة.

كما تم تسجيل 7 حالات في الغريفة، منها حالة جديدة و6 حالات مخالطة، فضلا عن حالة جديدة في غات.

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