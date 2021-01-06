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سبها تسجل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض سبها، تسجيل 27 إصابة بفيروس كورونا أمس الثلاثاء.

وأوضح المركز، في بيان أنه تلقى 83 عينة خاصة بفحص فيروس كورونا ، وأظهرت التحاليل المعملية سلبية 56 عينة، بينما تأكدت إصابة 27 حالة، منها 17 جديدة، و10 لمخالطين.

وتوزعت حالات الإصابة على 7  إصابات جديدة في سبها، و10 في الشاطئ منها 6 جديدة و4 لمخالطين، وحالتين جديدتين في وادى عتبة.

كما تم تسجيل 7 حالات في الغريفة، منها حالة جديدة و6 حالات مخالطة، فضلا عن حالة جديدة في غات.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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