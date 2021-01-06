ممثلة سوريا الديمقراطية في واشنطن: تركيا متورّطة بإرسال نساء كرديات مختطفات إلى ليبيا كسبايا

ليبيا – دعت ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية في واشنطن سينم محمد إلى تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات الجنسية، التي تعرضت لها نساء سوريات من أصول كردية على يد الميليشيات الموالية لتركيا في عفرين.

سينم طالبت بحسب ماذكر موقع قناة “سكاي نيوز عربية” اليوم الأربعاء الاتحادَ الأوروبي والولايات المتحدة وخاصة الكونغرس بالمشاركة في تشكيل هذه اللجنة، على أمل تحقيق العدالة.

وقالت سينم في تصريح خاص للموقع إنه يجب تسليط الضوء عما يحدث للنساء الكرديات السوريات، وأن تتم محاسبة مرتكبي هذه الجرائم التي ترقى لجرائم حرب،كما يجب الإفراج عن النساء اللائي ما زلن في قبضة هذه المليشيات.

وأشارت إلى أن تركيا شكلت مجموعه “رد المظالم”؛ لكنها كانت شكلية، حيث أن الجهة التي شكلت هذه اللجنة هي ذاتها التي تقوم بالانتهاكات، وتابعت: “كيف يمكن للجلاد والمجرم أن يكون قاضيًا”.

ولفتت إلى أنه بالنسبة لملف المعتقلات وانتهاكات لحقوق الإنسان في عفرين والمناطق المحتلة من قبل تركيا والمرتزقة الموالين لها، فقد بدأ العمل عليه منذ بداية احتلالها 2018، حيث شهدت المدينة اعتقالات تعسفية للنساء.

وأوضحت أنه ما زال هناك عدد من النساء المختطفات مصيرهن مجهول، كما تم الاعتداء على النساء واغتصابهن أو طلب دفع فدية للإفراج عنهن، وبعد دفعها يتم اختطافهن مرات عديدة.

ولفتت سينم إلى أنه في الآونة الأخيرة تم الكشف عن إرسال نساء كرديات مختطفات إلى ليبيا كسبايا جنس، مشيرة إلى أن هذا العمل لا يختلف عما قامت به داعش في المناطق التي سيطرت عليها، وهو ما يدل على الارتباط الفكري بين داعش والمليشيات التي تدعمها أنقرة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية