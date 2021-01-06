الدغاري يحذر من «شبح التقسيم»

بوابة إفريقيا الإخبارية/ همسة يونس |

06 January, 2021

حذر عضو مجلس النواب خليفة الدغاري، مما وصفه بـ “شبح التقسيم” والدعوات الداعمة إلى تقسيم ليبيا.

وقال الدغاري، في تصريح لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، :”إن الشعب الليبي يستقبل بداية العام الجديد بفارغ الصبر أملا في الانفراج، ورفع المعاناة، وعودة الحياة، وحل أزماتهم، وإنهاء حالة التشظي، الا أن البلاد مازالت تواجه ظروف عصيبة والكثير من الأزمات وفي مقدمتها شبح التقسيم الذي يدعوا له ويسوق له للأسف كبار الساسة من خلال المحاصصة الجهوية ويحاولون فرضها ومحاولة تكريسها حتى في الملتقى السياسي الذي تشرف عليه البعثة الأممية من خلال ممثليهم لفرض واقع جديد في سبيل وصولهم للسلطة مهما كان الثمن في حين تفاقم الحالة المعيشية للمواطن مع استمرار الأزمة الاقتصادية وانتشار الأوبئة وفي مقدمتها جائحة كورونا”، بحسب تعبيره.

وتابع الدغاري، :”مما زاد الأوضاع تعقيدا انجرار أطراف الصراع المحلية للوقوع في محاور الصراع العربي والدولي، وكان الأجدى بهم أن توحيد الجهود نحو القضاء على التطرف والإرهاب والعمل على توحيد المؤسسة العسكرية باعتبار أن كل محاولات الحلول السياسية والاقتصادية لا يمكن لها أن تنجح ما لم تعود البلاد إلى حالة الأمن والاستقرار وإنهاء الصراع، وهو ما جرى العمل عليه تحت رعاية الشقيقة مصر في العديد من جولات الحوار بين وفدي القوات المسلحة من طرفي رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الرئاسي ولم تخرج نتائجها إلى النور”، على حد وصفه.

وأضاف الدغاري، :”سيظل توحيد الجيش الوطني متعثرا حتى من خلال مخرجات مؤتمر برلين ما لم تتدخل الدول الراعية ومجلس الأمن لوضع خارطة طريق بناءة وتحت إشراف المجتمع الدولي وبشكل مباشر يفضى إلى نجاح هذه العملية برمتها ابتداء من وقف شامل لإطلاق النار ونزع سلاح المجموعات المسلحة وإعادة دمجها والزام كافة الدول المتدخلة عسكريا في الشأن الليبي بسحب قواتها ومرتزقتها من البلاد ووضع تصور لدمج المؤسسة العسكرية تحت قيادة مشتركة وهى استحقاقات يصعب على اللجنة العسكرية المشتركة الوفاء بها كون اجتماعاتها تسير ببطء شديد ومهدد مصيرها بالفشل ما لم تحظى بمراقبة ومساهمة أممية تتولى العمل على إخلاء القواعد الجوية والبحرية والمعسكرات من الأجانب ومراقبة خطوط التماس لمنع عودة القتال حقنا للدماء والوفاء ببقية الاستحقاقات الدستورية في ظروف أكثر أمانا لإنهاء المرحلة التمهيدية خلال الآجال المحددة”، بحسب قوله.