جهاز حرس المنشآت يوقف تصدير النفط من مصفاة الحريقة طبرق

ليبيا – أعلنت سرية الحريقة طبرق في جهاز حرس المنشآت النفطية إيقاف تصدير النفط عبر مصفاة حتى تنفيذ مطالبها.

بيان صادر عن السرية الثلاثاء تابعته صحيفة المرصد أكد أنه وبالأصالة عن الجهاز في المنطقة الشرقية ونيابة عن حرس المنشآت في المنطقة الجنوبية والوسطى، فإن المطالب تتمثل في صرف مرتباتهم التي تم إيقافها منذ سبتمبر من العام 2019، لأسباب لا علاقة لهم بها.

وشدد البيان على أن عمل الجهاز يتمثل في حماية المنشآت من العبث والتخريب، مطالبًا الجهات ذات العلاقة بمعالجة مشكلة العاملين في حرس المنشآت النفطية التي طالبوا بحلها طيلة الفترة السابقة من دون اللجوء إلى أية إجراءات تصعيدية، ولكنها لم تحل.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية